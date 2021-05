Aperto il bando per il voucher libri. Come fare la domanda in regione

Il Comune di Tortona comunica è aperto il bando per il contributo al diritto allo studio non universitario, ovvero i voucher scuola, della Regione Piemonte, che chiuderà alle ore 12 del prossimo 18 giugno. La domanda è disponibile all'indirizzo web www.piemontetu.it/home accessibile con credenziali SPID, oppure tramite quelle utilizzate in precedenza se ancora valide. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022 . Gli Uffici comunali di Tortona offrono supporto esclusivamente a distanza per la compilazione delle domande online dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai seguenti contatti telefonici: 0131.821.302 – 0131.864.471 – 0131.864.249 – 0131.864.208.

