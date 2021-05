Torna la stagione teatrale organizzata dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con Piemonte dal Vivo: nove spettacoli all’aperto si susseguiranno dal 21 giugno al 7 settembre, con un cartellone ricco di grandi spettacoli che andranno dalla commedia alla danza, dalla musica ai grandi racconti di sport, fino al cabaret.

Una rassegna decisamente particolare, che sostituisce la tradizionale stagione invernale che dal 2020 non si è più svolta a causa dei blocchi sanitari sull’utilizzo di spazi chiusi. Questo però non ha fermato il Teatro Municipale che, secondo una formula sperimentata durante la scorsa estate, anche per il 2021 proporrà le rappresentazioni principali all’aperto. Ciò permetterà di proseguire l’ormai trentennale tradizione delle rassegne di spettacoli del Teatro Municipale, che si svolgono infatti dal 1990, anno di riapertura del teatro.

Lo spazio scelto per la messa in scena degli spettacoli è il Cortile di Palazzo Langosco, con ingresso dal Chiostro di Santa Croce, in via Cavour 5: la capienza sarà ridotta, per evidenti motivi sanitari, a un massimo di 200 spettatori per evento.

Sarà necessario munirsi preventivamente di titoli di accesso, privilegiando i sistemi remoti (Biglietto Elettronico online), in quanto la normativa attuale prevede che i posti disponibili siano obbligatoriamente “preassegnati” e nominativi.

Con il nuovo Biglietto Elettronico, che si potrà scaricare appena acquistato, si ridurranno code e assembramenti. Sarà sufficiente stamparlo o salvarlo sullo smartphone, e presentarlo all’ingresso per accedere.

L’orario di inizio degli spettacoli è attualmente indicato per le ore 21,00, ma sarà confermato nelle prossime settimane a seguito dei decreti e ordinanze che saranno emanati per il contenimento della diffusione del CoronaVirus.

Dichiarazioni

Il Sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi: «Casale Monferrato è pronta! Come già avvenuto nel 2020, la città da subito proporrà una serie di eventi che, in piena sicurezza, permetteranno a cittadini e turisti di tornare a vivere appieno la nostra città e il nostro territorio».

L’assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia: «Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, anche quest’anno potremo proporre una stagione teatrale di altissima qualità, con spettacoli e attori di prim’ordine. Durante l’estate è probabile che il cartellone si arricchisca ancora con altri eventi, perché la voglia di cultura dal vivo ha una richiesta decisamente elevata e noi siamo più che felici di proporla. Purtroppo, come ci siamo ormai abituati, dovremo attendere la conferma delle riaperture e, soprattutto, l’innalzamento o l’eliminazione del coprifuoco, ma siamo fiduciosi affinché ciò accada».

Il Direttore di Piemonte dal Vivo, Matteo Negrin: «La Fondazione Piemonte dal Vivo, che insieme al Comune di Casale Monferrato ha lavorato alla programmazione della stagione estiva del Teatro Municipale, auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini un’iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. Ci auguriamo che il cartellone in programma sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita».

biglietteria on line:

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro

I biglietti sono acquistabili anche presso i punti vendita :

Punto vendita di Casale: SASSONE VIAGGI BY STAT – via Saffi, 11 Casale Monferrato – tel. 0142.420025

Info:

Teatro Municipale di Casale Monferrato tel. 0142.444314