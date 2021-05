La situazione Covid nelle sette maggiori città della provincia, a parte alcune eccezioni, si sta stabilizzando al ribasso. bene la città di Tortona che dopo essere stata in cima alla classifica per numero di contagi sugli abitanti, per settimane, adesso è scesa al penultimo posto, come potete vedere dalla tabella in alto che riassume la situazione alle 18,30 di venerdì.

Le variazioni sulle singole città, invece, potete vederle sulla tabella in basso.