L’aggressione o meglio la scazzottata sotto i portici Frascaroli della via Emilia a Tortona, di cui per primi abbiamo dato notizia in questo articolo ha avuto un seguito.

I Carabinieri della compagnia di Tortona, infatti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per lesioni personali, due 19enni che, secondo quanto accertato dai militari, sono stati gli autori materiali dell’aggressione. Si tratta un giovane italiano e un marocchino nato però in Italia.

Uno dei due era quello che picchiava materialmente un altro giovane steso a terra lungo i portici, mentre l’altro stava a guardare ed è accusato di essere il complice.

Nella vicenda, che a quanto pare ha visto due gruppi diversi di ragazzi e forse due “bande” giovanili di opposte fazioni, sempre secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Tortona, sarebbero coinvolti diversi giovani che però, all’arrivo dei militari, hanno dato vita ad un fugi-fuggi facendo perdere le loro tracce.

Per questo motivo sono ancora in corso indagini dei Carabinieri per cercare di identificare gli altri presenti.

Quello dei gruppi giovanili in centro sta diventando un problema da non sottovalutare che però è già all’attenzione del Comune che sta valutando come agire per migliorare la situazione.