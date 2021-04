Non sappiamo se la vicenda che è accaduta nel pomeriggio di oggi, martedì 13 aprile, sia legata alla rivalità tra ragazzini che frequentano la vicina piazza Malaspina e che purtroppo, nel recente passato, è già salita agli onori della cronaca con l’intervento delle Forze dell’ordine e un articolato dibattito in Consiglio Comunale, né sappiamo se effettivamente si tratti di una rivalità tra “bande” o meglio gruppi di amici della zona, ma di sicuro, in attesa degli sviluppi che si avranno probabilmente già nella giornata di domani, possiamo raccontarvi sommariamente ciò che è accaduto tra 16 e le 17 di oggi, in pieno centro storico e precisamente sotto i portici Frascaroli, nel tratto compreso tra via Calcinara e via Puricelli.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, infatti, due gruppi di ragazzi sono venuti alle mani sotto lo sguardo attonito dei passanti che hanno immediatamente dato l’allarme chiamando i Carabinieri della compagnia di Tortona.

Non sappiamo ancora dirvi se e quanti ragazzini siano rimasti feriti e in quale entità (ma probabilmente in maniera non grave), né se si tratti di minorenni o maggiorenni, né se di italiano o stranieri, però sappiamo con certezza che sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri con alcune pattuglie e hanno fermato alcuni protagonisti della rissa che, a quanto pare, si sarebbe scatenata per futili motivi.

Cinque dei giovani presenti, che hanno dato vita all’episodio, a quanto pare, sono stati portati in caserma per accertamenti e non escluso vengano denunciati alla procura della Repubblica.

Al momento in cui scriviamo non è ancora possibile conoscere gli sviluppi della questione ma ci sentiamo di elogiare l’operato dei militari che sono prontamente intervenuti evitando che la situazione potesse degenerare.

Che sia stato soltanto un diverbio concitato con giovani venuti alle mani come può capitare tra gli adolescenti, o qualcosa di più serio, però lo sapremo soltanto nei prossimi giorni, quando i militari avranno terminato i loro accertamenti. Di certo è che non capita tutti i giorni, in una città tranquilla come Tortona e soprattutto in centro e in pieno giorno, vedere dei giovani che si azzuffano e questo ha creato un po’ di apprensione fra le persone che loro malgrado, hanno assistito al fatto.

FOTO DI REPERTORIO