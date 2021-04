Pernigotti S.p.A., nell’ottica di un potenziamento produttivo dello stabilimento di Novi Ligure ed in concomitanza con lo stesso, ha deciso di dare corso anche ad un progetto di rinnovamento degli attuali asset energetici.

A supporto del progetto di rinnovamento energetico del sito di Novi Ligure, Pernigotti S.p.A. ha identificato come partner energywave S.p.A. e 3i Group, due importanti aziende del territorio alessandrino impegnate in prima fila in servizi energetici e progettazione, realizzazione e gestione di impianti innovativi, energeticamente efficienti e sostenibili.

Pernigotti S.p.A. ha già sottoscritto un impegno con energywave S.p.A. che, in sinergia con 3i Group, sta valutando le migliori soluzioni impiantistiche ed energetiche, atte a contenere i consumi e a soddisfare al meglio le esigenze energetiche attuali del sito di Novi Ligure, così come quelle che nasceranno con le nuove linee produttive.

Gli impianti energetici rinnovati consentiranno a Pernigotti S.p.A. di ridurre significativamente sia i costi energetici collegati alla produzione, sia le emissioni di CO 2 per ogni chilogrammo di prodotto.

L’intervento sarà progettato e realizzato in modalità ESCo, in modo da consentire a Pernigotti S.p.A.di sostenere l’investimento sugli impianti energetici con i risparmi che gli stessi genereranno nel tempo.

Gianmarco Sola – energywave: “Come energywave insieme a 3iGroup abbiamo colto subito l’occasione di mettere le nostre risorse e le nostre competenze a disposizione di un marchio storico, italiano e novese come Pernigotti; esperienza, professionalità, attenzione a sostenibilità ed innovazione sono valori fondanti per ambedue le società e poterli coniugare in un contesto legato a questo territorio ci entusiasma particolarmente.

energywave in particolare sta crescendo e si evolve: grazie all’ingresso del Gruppo Antas nel 2019 oggi abbiamo nuove prospettive ed affrontiamo con convinzione le sfide di un settore energetico in continuo cambiamento; abbiamo un piano di crescita che prevede di diversificare la nostra azione per andare oltre i servizi energetici nei contesti residenziali, in cui siamo e resteremo leader nazionali; con la business unit che si rivolge alle imprese ci vogliamo distinguere per attenzione ai bisogni del cliente, competenze e per un approccio semplice e veloce; ci fa piacere sapere che Pernigotti S.p.A. abbia visto in queste caratteristiche un modo per portare valore al loro progetto”.

Gianluca Gualco – 3i Group: “3i Group, forte della propria esperienza e know how, si è occupata della diagnosi energetica dello stabilimento di Novi Ligure attraverso sopralluoghi in campo, dell’analisi dei consumi complessivi e dei dati monitorati, delle opportunità di sviluppo ed efficientamento energetico, costruendo la strategia alla base del miglioramento per portare un beneficio economico e ambientale a favore di tutti gli stakeholder.”

Francesco Balugani – Pernigotti: “Siamo felici di collaborare con due realtà strutturate ed affidabili del nostro territorio, grazie alle quali implementeremo in modo rapido ed efficace il più ampio progetto di rilancio dello storico sito produttivo.

Questa partnership permetterà di potenziare le utilities necessarie all’installazione della nuova linea produttiva di creme spalmabili, il cui ordine è stato recentemente confermato.

Nonostante il ritardo causato dalla pandemia, è per noi una grande soddisfazione concretizzare questi progetti, che ci avvicinano all’obiettivo aziendale di rilanciare il business consolidando l’attività produttiva in essere nel territorio di Novi Ligure.”

—–

Pernigotti, fondata nel 1860, è una delle più antiche realtà produttive dolciarie italiane. Dal 1936, posizionandosi tra le prime aziende del settore, produce semilavorati per gelateria. Attualmente è uno degli operatori di riferimento sul mercato italiano con una quota che supera il 9% e unica azienda del settore con una elevata notorietà di marca (96%), grazie alla sua lunga storia nel mondo del cioccolato e del torrone.

La reputazione pluriennale di Pernigotti si basa su: Competenza nella selezione degli ingredienti, Saper fare, Storicità e tradizione sul mercato.

Nel 2013 l’azienda è stata acquisita da parte del gruppo Töksoz, una proprietà giovane e determinata, che si è posta l’obiettivo di traghettare la tradizione verso la crescita, rilanciando e rinnovando l’offerta per conquistare una posizione rilevante e determinata in Italia e all’estero

—–

energywave S.p.A. è una ESCo certificata basata a Spinetta Marengo dal 2019 parte del Gruppo Antas, leader nazionale nei servizi energetici nella pubblica amministrazione e nelle imprese.

energywave è attiva per migliorare le prestazioni energetiche di tutti i suoi clienti sia in ambito condominiale, sia nei settori del terziario e dell’industria, e vanta un’organizzazione solida e competenze in continua evoluzione che l’hanno portata a crescere sino ad essere uno dei leader nazionali nel settore dei servizi energetici.

—–

3I Group è un gruppo imprenditoriale che, dal 1984, offre servizi integrati di ingegneria, progettazione, consulenza e formazione sia in campo civile che industriale. Il gruppo è parte di una rete d’impresa che consente di cogliere nuove opportunità, conseguire obiettivi di miglioramento e fornire al cliente un servizio ancora più completo. L’identità del gruppo 3i è rappresentata dalla multidisciplinarietà delle competenze e dall’efficace integrazione delle differenti professionalità che lo compongono.