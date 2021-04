Ricerca per:

Le domande a cui risponderemo in diretta su Facebook e YouTube il 30 aprile possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it

La Riabilitazione Cardiorespiratoria dell’Ospedale di Alessandria tratta prevalentemente pazienti che provengono dalla Cardiologia, dalla Cardiochirurgia e dalla Chirurgia Toracica, ma anche pazienti che hanno subito interventi di Otorinolaringoiatria e che necessitano di una riabilitazione respiratoria, foniatrica e logopedica. A questi, inoltre, si ne è aggiunta una nuova tipologia, il paziente post Covid, che ha esiti sia dal punto di vista motorio sia respiratorio. Si tratta quindi di persone con necessità eterogenee, già trattate in parte nel reparto di degenza e che poi dovranno proseguire l’attività di riabilitazione anche a domicilio grazie agli esercizi insegnati dai fisioterapisti e ai consigli degli infermieri sull’utilizzo di macchinari specifici.

Ospite del consueto incontro del venerdì alle ore 14.30 sarà infatti Biagio Polla, il Direttore del Reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria del Presidio Borsalino, che sarà a disposizione per rispondere in modo semplice e divulgativo alle domande e alle curiosità dei cittadini. L’appuntamento si inserisce al termine di una settimana dedicata a questo reparto che è stato presentato sui social con la campagna “Ospedale Siamo Noi” attraverso i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente e il video sulle attività praticate.

Si parlerà di riabilitazione cardiaca, respiratoria e motoria al prossimo appuntamento di Ospedale Risponde, che si terrà il 30 aprile in diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner Radio Gold.

Ospedale di Alessandria risponde: in diretta Riabilitazione Cardiorespiratoria