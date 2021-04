Con il ritorno in zona gialla del Piemonte, da questa mattina la Biblioteca Civica di via Marconi 66 riapre l’accesso al piano superiore per permettere al pubblico di usufruire dei servizi offerti. Per il momento l’orario di apertura resta confermato nelle mattinate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (dalle ore 9,30 alle 12,30) e anche nel pomeriggio di martedì e giovedì (dalle ore 15 alle 18,30); lunedì e sabato i giorni di chiusura.

Durante il periodo di chiusura la Biblioteca ha continuato a svolgere il servizio di prestito su prenotazione, seguendo rigorosamente il protocollo previsto dalle norme per il contrasto dell’epidemia da Covid-19, e ha continuato a garantire attività didattiche online organizzando eventi digitali per i più piccoli. Inoltre, sono state definite alcune iniziative per ampliare l’offerta rivolta all’utenza, che ora potrà trovare sugli scaffali numerose novità editoriali cartacee, ma non solo. Sarà infatti attivato il nuovo scaffale multimediale: CD, DVD e audiolibri per grandi e piccini potranno essere presi in prestito seguendo le norme previste per il materiale cartaceo.

Visto il riscontro positivo, continuerà ad essere attivo Libri al volo, servizio che permette di prenotare i volumi e ritirarli concordando un orario. Per informazioni 0143.76246, biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it.

L’ingresso del pubblico, ovviamente, dovrà seguire le ormai note regole igieniche mentre per lo studio in sede si chiede, possibilmente, di prenotare la postazione.