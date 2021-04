Nell’ambito del programma di rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale effettuato dalla Polizia Locale di Valenza, coordinata dal Comandante Gianluigi Talento, per conseguire l’obiettivo di una ‘Città bella, accogliente, attrattiva e sicura’ perseguito dall’Amministrazione di Maurizio Oddone, è stata anche recuperata un’auto che è risultata essere stata rubata nel 2019 ad Asti.

Si tratta di una Y10 vecchio modello. La scoperta è stata possibile grazie agli accertamenti che precedono la rimozione fisica del veicolo, affidati alla squadra Infortunistica del Comando. In quella sede è stato possibile scoprire che il veicolo in questione era stato oggetto di un furto, denunciato dal proprietario due anni fa in Asti. Il veicolo è stato posto in custodia giudiziale in attesa che in legittimo proprietario venga rintracciato. Intanto al momento sono stati individuati 14 veicoli da sottoporre a rimozione, per 5 dei quali si è già provveduto e, tra questi, c’è anche l’auto che era stata rubata.

Gli interventi si inseriscono nella serie di misure che stanno venendo attuate per un miglioramento dell’ambiente e del decoro cittadino.