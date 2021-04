Non capita spesso di raccontare che i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti per risolvere una situazione in un locale pubblico frequentato da alcune persone come si è verificato ieri, con i pompieri che, non solo hanno spento le fiamme, ma per precauzione hanno anche evacuato il supermercato con i clienti all’interno, e soltanto dopo aver effettuato tutti i debiti controlli ne hanno consentito la riapertura.

E’ accaduto nella tarda mattinata di venerdì 16 aprile, all’esterno del supermercato Gulliver in via Emilia 130, a Pontecurone, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un piccolo incendio.

Nel retro dell’edificio, come succede generalmente in tanti supermercati, erano accatastati dei cartoni e altro materiale che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno improvvisamente preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tortona che non solo hanno spento l’incendio, ma hanno anche evacuato temporaneamente (e per precauzione) il supermercato perché, a quanto pare, un piccola porzione di fumo avrebbe potuto entrare all’interno dell’edificio.

I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio in breve tempo che, oltre ai cartoni andati distrutti, ha anche danneggiato una piccola porzione del fabbricato esterno che ospita il GFulliver.

I danni, secondo una prima sommaria stima, sarebbero però lievi e comunque non hanno riguardato l’interno del supermercato, né la struttura di vendita ma soltanto una piccola porzione esterna e sul retro dell’edificio.

I Vigili del Fuoco di Tortona, prima di consentire la riapertura al pubblico dell’esercizio, hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno del supermercato per verificare non vi fossero danni e tutto fosse a posto. Così il punto vendita, dopo una breve sospensione dell’attività, ha potuto riaprire in tutta sicurezza, come se nulla fosse accaduto.

L’intervento complessivo dei pompieri tortonesi è durato poco più di un’ora.

FOTO TRATTA DA GOOGLE MAPS