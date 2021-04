Una gran bella notizia per i tortonesi: I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 16 aprile, a Tortona, infatti sono i seguenti: 80 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (cioè -17 rispetto a ieri); in ospedale dove sono ricoverati 84 pazienti (-10), in gran parte provenienti da altre zone del Piemonte, dei quali 12 (+1) in terapia intensiva e 2 (-2) in semintensiva.

Un drastica riduzione di positivi che si aggiunge a quella di ieri (9 in meno), all’altro ieri (meno 6) e a quelle dei giorni precedenti.

Soltanto il 5 aprile scorso la situazione era drammatica con ben 158 persone residenti in città positive al Covid.

Soddisfatto della situazione il Sindaco Federico Chiodi (nella foto) che, come tutti i concittadini, spera non si torni a ripetere gli errori precedenti con assembramenti e tanto altro.