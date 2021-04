In provincia è possibile vaccinarsi in anticipo ma si deve andare ad Acqui. Come fare

L’ Asl di Alessandria comunica che le categorie di cittadini convocabili per la vaccinazione in questa fase sono sostanzialmente esauriti sulla zona di Acqui pertanto, al fine di mantenere il centro attivo e attenendosi al principio di vaccinare il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile, ad alcuni cittadini delle zone limitrofe viene offerta l’opportunità di vaccinarsi prima, ma presso l’HUB di Acqui. È comprensibile che per alcuni possa essere poco pratico, ma chi non riuscisse a spostarsi può comunicarlo agli operatori ASL AL che contattano telefonicamente gli utente prenotati a seguito dell’invio del SMS di convocazione. Chi non può recarsi ad Acqui verrà riprogrammato.

Le convocazioni di cittadini di altri centri urbani su Acqui dureranno ancora per qualche giorno e saranno interrotte dall’inizio della prossima settimana, quando inizierà ad essere convocata la popolazione acquese di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Col progredire della campagna e con l’esaurimento di alcune categorie di persone vaccinabili nei centri con minore popolazione le convocazioni su tali centri potrebbero nuovamente essere programmate. Condividi:

