La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno ha approvato il piano assunzioni predisposto dal Comune di Imperia, che potrà così procedere, già a partire dai prossimi giorni, a rinforzare il proprio organico.

Le novità più importanti riguardano il Comando della Polizia Municipale. A partire dal 1° maggio saranno assunti a tempo indeterminato 6 nuovi agenti, ai quali se ne aggiungeranno 5 a tempo determinato per la stagione turistica. Saranno inoltre assunti due ufficiali di categoria D, già in organico con qualifica inferiore.

Grazie al via libera del Ministero, saranno inoltre assunti tre istruttori direttivi (destinati rispettivamente al Settore Finanziario, all’Urbanistica e al Gabinetto del Sindaco) e due assistenti sociali.

Novità anche per quanto riguarda i ruoli dirigenziali. L’ok del Viminale consentirà infatti l’ingresso di un nuovo Dirigente, che si occuperà dei Settori Servizi Finanziari, Cultura e Turismo. Ha invece già preso servizio nei giorni scorsi il nuovo Dirigente ai Lavori Pubblici, l’Ing. Marco Marvaldi, che ricoprirà l’incarico sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

“Un’ottima notizia per il Comune, che ha dovuto fare i conti in questi anni con una riduzione costante del personale, passato da 330 a 275 unità a causa dei tanti pensionamenti. L’approvazione da parte del Ministero in tempi molto celeri, circa un mese, è la prova della bontà del piano predisposto dal Comune e anche di un bilancio che sta recuperando dopo anni di gestione sofferente. L’obiettivo è qualificare il personale, offrendo un servizio migliore ai nostri cittadini con un minor numero di dipendenti.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti, i miei collaboratori come amo definirli, per il lavoro svolto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Con orgoglio posso dire che questo Comune ha saputo distinguersi, tanto nel dare risposte tempestive a chi ne aveva bisogno, quanto nel portare avanti il lavoro necessario al rilancio della nostra bella città. C’è ancora tanto da fare, ma ci sono i presupposti per fare bene”, commenta il sindaco Claudio Scajola.