La Città di Alessandria, dopo il successo delle scorse edizioni propone l’edizione 2021 di ‘Balconi Fioriti’, un atteso e sentito momento che dà la possibilità agli abitanti di Alessandria di esprimere l’amore per la propria terra e la natura.

“Quest’anno, più che mai ogni balcone sarà un vero e proprio simbolo di rinascita e speranza: tante varietà di piante e fiori profumati sbocceranno per magia scaldando i nostri cuori”.

Il progetto realizzato in collaborazione con le associazioni del commercio alessandrino, Ascom-Confcommercio e Confesercenti, RNA Natura Ragazzi, FAI di Alessandria, Associazione Quartiere Cristo Alessandria e il sostegno fattivo del gruppo Amag e di Grandi Auto Alessandria.

L’evento curato e organizzato da Francesco Pittaluga e dall’Agenzia Florida Style Agency di Andrea Baiardi, ha una lunga storia che nasce negli anni ’90 su input dell’allora sindaco Francesca Calvo, per promuovere e favorire il decoro e l’abbellimento degli spazi cittadini, stimolando la cura del verde e l’allestimento dei balconi, dei giardini, delle vie, delle vetrine con fiori e piante ornamentali.

L’edizione 2021 oggi, come allora, intende sensibilizzare sia i privati cittadini, sia i tanti operatori commerciali a ‘mettersi in gara’ per rendere particolarmente bella e attrattiva la nostra Città.

Balconi, giardini, vetrine e vie sono le categorie ammesse alla partecipazione sul territorio del Comune di Alessandria e sobborghi, come prevede il Regolamento; la partecipazione è soggetta a iscrizione (gratuita) che potrà essere effettuata fra il 19 aprile e il 30 giugno con le seguenti modalità:

compilazione del form disponibile sul sito www.balconifioritialessandria.it e sulla pagina Facebook dedicata “Balconi Fioriti Alessandria”;

compilazione del modulo cartaceo disponibile presso tutti i fiorai di Alessandria;

Il modulo potrà essere consegnato direttamente presso i principali fiorai della città, presso l’info Point di via dei Martiri 3 (Presso Florida Style) oppure trasmesso all’indirizzo di posta elettronica info@balconifioritialessandria.it .

Il concorso si concluderà il prossimo 30 giugno ed entro questa data tutti gli allestimenti dovranno essere completati.

Per realizzare gli allestimenti i partecipanti potranno avvalersi di qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, preferibilmente non artificiale. I costi di allestimento sono totalmente a carico dei partecipanti che dovranno inviare entro il 15 giugno almeno 3 foto dell’allestimento realizzato (tutte le foto dovranno essere inviate a info@balconifioritialessandria.it ).

Sarà compito di una apposita giuria tecnica valutare le composizioni floreali delle categorie in gara.

La commissione sarà composta dal Sindaco (o dal Vice Sindaco), da due esperti del settore florovivaistico, da un fotografo professionista, dagli organizzatori della manifestazione, da due giornalisti e dal capo delegazione FAI di Alessandria.

La commissione giudicatrice si riunirà (in data da definire) per effettuare la valutazione delle composizioni avvalendosi del materiale fotografico realizzato durante il periodo dell’evento da un professionista incaricato e del ‘voto del pubblico’ che potrà interagire attraverso il web ed i canali social.

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

qualità di fiori e piante fantasia e bellezza estetica rilievo e rispetto del contesto architettonico/urbanistico



Per ogni categoria, la commissione elaborerà un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato.

La premiazione avverrà con cerimonia pubblica nel mese di luglio in data da destinarsi presso il Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’ in via Monteverde, 24 ad Alessandria.

I premi verranno assegnati ai 3 balconi, alle 3 vetrine, al giardino ed alla via che la commissione giudicatrice riterrà più meritevoli: tra i premi un week-end in una località turistica, una cena presso il ristorante “I due Buoi”, oltre a buoni spesa spendibili presso gli esercizi della città e molti altri.