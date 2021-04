Lo schianto è avvenuto all’una di notte di oggi, martedì 27 aprile, in viale Piemonte, nei pressi dell’ex macello e dell’ex Campo nomadi. Secondo la prima sommaria ricostruzione, una giovane di 26 anni, di cui possiamo pubblicare solo le iniziali a causa delle legge sulla privacy (S.W), si trovava alla guida di un’auto Toyota Aygo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che prima è andato a sbattere contro un albero e poi ha sfondato una recinzione.

Il botto è stato avvertito da alcune persone che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che si sono aperti un varco tra le lamiere contorte dell’abitacolo liberando la giovane che era rimasta incastrata all’interno per poi consegnarla ai soccorritori del 118.

La ragazza, per fortuna, era ancora viva, ma seppur le sue condizioni non erano gravi, nell’urto, secondo quanto emerso, ha riportato diverse ferite e contusioni, soprattutto alle gambe.

E’ stata trasportata subito al Pronto Soccorso dell’ospedale civile “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria e sottoposta a tutti gli esami e le cure del caso.

I Vigili del fuoco, dopo aver estratto la ragazza, hanno messo in sicurezza l’auto, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso.