I Carabinieri della Stazione Forestale di Gavi hanno denunciato il responsabile di alcuni interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione, in violazione dei disposti normativi del Testo Unico di riferimento (D.P.R. n. 380/2001).

Sul luogo sono stati inoltre rinvenuti rifiuti di varia natura, costituiti da materiale metallico, ferroso, plastico e di risulta, che a seguito di sopralluogo congiunto tra con i tecnici dell’Arpa Piemonte risultavano essere non pericolosi e per i quali veniva contestata la sanzione amministrativa per l’abbandono da parte di privato.