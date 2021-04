Ricerca per:

Prosegue l’attività di sfalcio, lavaggio e pulizia portata avanti dalla ditta Egea, che ha in appalto il servizio a San Bartolomeo al Mare. Negli ultimi giorni, gli interventi hanno riguardato pulizia e sfalcio delle strade e dei giardini di via Manzoni, zona scuole medie, zona case cooperative.