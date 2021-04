Voleva passare il sistema antitaccheggio infilando capi di abbigliamento all’interno di una borsa appositamente “schermata” che impediva al sistema elettronico di “leggere” i codici e far scattare l’allarme e probabilmente ce l’avrebbe anche fatta se il personale di vigilanza non avesse subdorato quello che stava facendo e quando ha tentato di uscire senza pagare, l’ha bloccata e il furto è venturo a galla.

Gli addetti alla vigilanza, quindi, hanno chiamato i Carabinieri della compagnia di Tortona che hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una giovane di 22 anni, rumena per furto aggravato, non prima però di averla inseguita nella zona.

Il furto si è verificato presso il negozio OVS del centro commerciale Oasi di Tortona.

Bloccata dalle guardie giurate, la donna, vistosi scoperta ha tentato di di fuggire abbandonando la refurtiva, del valore di 500 euro, ma è stata però bloccata dai Carabinieri che sono tempestivamente giunti sul luogo del misfatto con una pattuglia in servizio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio di abbigliamento mentre la borsa schermata utilizzata per il tentato furto veniva sottoposta a sequestro. La donna è stata quindi richiusa provvisoriamente presso la camera di sicurezza della caserma di Tortona in attesa del processo con rito direttissimo come prescrive la legge per i casi di furto in flagranza di reato.