Con il nuovo Decreto Sostegni è stato inserito il Reddito di Emergenza (REm) per i mesi di marzo, aprile e maggio. È un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità e varia dai 1.200 a i 2.400 euro. I tempi per richiedere il REm sono molto stretti in quanto le domande vanno presentate entro il 30 aprile prossimo. Per presentare la domanda bisogna essere in possesso di un modello ISEE aggiornato.

Questi sono i principali requisiti per accedere al REm: Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio. Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di 5.000 euro per componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza). ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro. Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) o percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza. Possono chiedere il REm anche coloro che usufruivano di NASpI o Dis Coll.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04