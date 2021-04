Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una Polizia moderna e a forte identità civile”.

Per il secondo anno consecutivo, l’emergenza epidemiologica impone, anche in questa Provincia, la massima sobrietà nelle celebrazioni e, pertanto, la ricorrenza è stata celebrata con la mera deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti della Polizia di Stato, presente nella Questura di Alessandria. La deposizione della corona è stata effettuata dal Questore, Dott. Sergio Molino, alla presenza del Vice Prefetto Vicario della Provincia di Alessandria, Dott. Paolo Ponta e di Don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri 9 aprile, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini è stato ricevuto a palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica, accompagnato dai Vice Capi della Polizia, dai Direttori centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da una rappresentanza del personale.