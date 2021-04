Confindustria Alberghi ha accolto con favore le dichiarazioni del ministro del Turismo Massimo Garavaglia sulle priorità: programmazione e pass vaccinali per evitare divari competitivi.

«La programmazione è di vitale importanza per organizzare la ripartenza degli alberghi italiani e ci consente di individuare le strategie necessarie per inserirci in un mercato in molti casi già pronto ad accogliere i turisti – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi (nella foto) – Che si tratti di un pass vaccinale o come suggerisce il ministro Garavaglia “lasciapassare” gli alberghi hanno tutte le carte in regola per poter accogliere gli ospiti e non restare indietro rispetto ad altri Paesi».

