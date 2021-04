Ricerca per:

Un importante riconoscimento per la conservazione e diffusione della memoria storica dell’impegno del Brasile durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre al Sindaco Chiodi erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Vicesindaco Fabio Morreale e gli Assessori Marzia Damiani e Luigi Bonetti, nonché i comandanti della Compagnia Carabinieri di Tortona, il capitano Domenico Lavigna, della Polizia Municipale Orazio Di Stefano e della Guardia di Finanza Massimo Calemme.

Oggi, mercoledì 28 aprile, in occasione del 76′ anniversario della Liberazione, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e l’Amministrazione Comunale hanno ricevuto la visita dell’Addetto Militare della Ambasciata del Brasile, Colonnello André Luiz dos Santos Franco che ha consegnato al Comune di Tortona la Medaglia Tributo della Forza di Spedizione Brasiliana, la FEB, che per prima entrò a Tortona, il 28 aprile 1945, appena liberata dall’occupazione nazifascista.

Il Colonello dell’Ambasciata del Brasile in visita a Tortona