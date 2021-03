Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Chiaramente, il report rivela anche una perdita shock nella spesa per i viaggi internazionali , diminuita del 69,4% rispetto all’anno precedente. Riguardo ai viaggi domestici , invece, le perdite si attestano al -45%.

Un impatto devastante quello del Covid-19 sul turismo nel 2020. Una botta che vale quasi 4,5 trilioni di dollari persi secondo l’ Economic Impact Report , pubblicato annualmente dal World Travel & Tourism Council ( Wttc ) che, però, sostiene come una possibile ripresa dei viaggi a partire da giugno prossimo possa dare alla seconda metà del 2021 una sorte assai migliore di quella attuale.