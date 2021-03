Si è tenuta nella mattinata di oggi, 26 marzo, in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario in sede vacante Ponta, alla quale hanno partecipato il Questore Molino, il Comandante Provinciale Carabinieri Col. Rocco, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza Col. Pucciarelli, l’Ing. Coffano in rappresentanza della Provincia, l’Assessore Formaiano del Comune di Alessandria e il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria Bassani.

Il Comitato, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno, ha concordato l’effettuazione, in piena collaborazione tra Forze di Polizia e Servizi di Polizia Locale, di mirate attività di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di attività criminali nel periodo delle festività pasquali e per continuare ad assicurare, anche in tale periodo, il rispetto delle normative di contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Particolare attenzione verrà dedicata alle principali vie di comunicazione verso le località turistiche e ai luoghi ove potrebbero verificarsi assembramenti non consentiti.

Proseguiranno anche i servizi di controllo del rispetto delle norme relative ad ingressi della clientela e distanziamento nei supermercati e negli altri esercizi commerciali.

Tutti gli intervenuti hanno espresso massima fiducia nel senso di responsabilità finora dimostrato dalla grande maggioranza della cittadinanza e degli esercenti in questo difficile periodo.

