In vista della Santa Pasqua la Consulta Comunale del Volontariato ha promosso l’iniziativa ‘Dolcezza

Sospesa di Pasqua’ promossa, con il Patrocinio del Comune di Valenza, in collaborazione con l’Ass. ‘San

Vincenzo’ di Valenza e con la gentile partecipazione delle panetterie e pasticcerie Panetteria Serio F.lli,

Panificio Biscottificio ‘Maestri Fornai’, Panificio Casarin, Pasticceria Caffè Mazzini, Pasticceria Principe,

Pasticceria San Pietro, Pasticceria Torti-Pallavidini, Roberta Pasticceria Bar, Il Fornaio di Spina Alfia, presso

i quali sarà possibile aderire mediante un’offerta in denaro o l’acquisto di una colomba o un uovo di

cioccolato.

Quanto raccolto sarà affidato ai volontari dell’Associazion ‘San Vincenzo’ che si faranno carico della distribuzione alle famiglie assistite.

Da sempre la Consulta guarda con favore e si adopera concretamente per promuovere e realizzare ogni

attività volta a sostenere le persone e le famiglie in situazioni di fragilità o che attraversano momenti di

difficoltà.

Questo anno, per molti aspetti così complesso, richiede anche da parte della Consulta un impegno ancora

maggiore.

“Sono lieto” ha dichiarato Federico Violo, Presidente della Consulta Comunale del Volontariato “che si

possa rinnovare anche in questa occasione lo spirito della bella iniziativa del ‘Regalo Sospeso’ che tanto

successo ha avuto a Natale 2020 grazie alla disponibilità dei commercianti aderenti ed alla generosità dei

cittadini valenzani. Guardiamo alle nuove prospettive della condivisione e dell’economia circolare con la

volontà e l’impegno a contribuire, tutti insieme, ad un modello sociale più equo, giusto e solidale sempre

ponendo al centro le persone e la tutela dei loro diritti. Desideriamo continuare a mostrare attenzione verso il lavoro dei commercianti valenzani di cui è encomiabile la laboriosità e sui quali è importante che tutti noi, come cittadini e clienti, continuiamo a credere ed investire. Indirizzo all’Assessore al Volontariato Rossella Gatti e all’Assessore al Commercio Alessia Zaio la gratitudine della Consulta, e mia personale, per il sostegno che sin da subito hanno offerto a questa iniziativa e rivolgo un sincero ringraziamento ai negozi

aderenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Questo è il Volontariato in cui crediamo e per il quale continueremo ad operare, un Volontariato capace di mettere sempre al centro le reali necessità delle persone, con concretezza ed impegno. In una parola un Volontariato capace di aiutare a costruire una comunità.”.