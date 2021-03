Oggi, 18 marzo 2021, è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19.

Come in tutta Italia, anche a Tortona il Sindaco Federico Chiodi, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il vice Sindaco Fabio Morreale, gli assessori Luigino Bonetti, Anna Maria Acerbi e Marzia Damiani, oltre al Segretario Generale Salvatore Pagano, hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della pandemia.

Come potete vedere dall’immagine, il minuto di silenzio è stato osservato all’esterno del municipio, in Corso Alessandria, e tanta è stata la commozione, soprattutto per le numerose persone decedute per Covid a Tortona.

Quante esattamente difficile dirlo ma come abbiamo scritto in QUESTO ARTICOLO, dati alla mano, sarebbero circa 200.