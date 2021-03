Nella ricorrenza del 160° anniversario dell’unità d’Italia, i Carabinieri di Imperia hanno celebrato la

festa in un modo tanto semplice quanto solenne: dall’imbrunire, la facciata della Caserma

“Somaschini”, sede del Comando Provinciale, è stata illuminata con tre fasci di luce tricolore verde,

bianco e rosso, simbolo della bandiera della Repubblica, come sancito dall’art. 12 della Costituzione.

Emblema della coesione nazionale, è stata ricordata dal Presidente Mattarella nel 224° anniversario

della Giornata nazionale della bandiera (7 gennaio) come il simbolo patrio più caro agli Italiani,

esposto con emozione, orgoglio e senso di appartenenza anche durante questi lunghi mesi, così

difficili per l’Italia e per il mondo intero.

La bandiera rappresenta la nostra identità, il sentimento di coesione di un popolo che vuole guardare

avanti, senza dimenticare le sofferenze provocate dalla pandemia, ma con la volontà di ripartire,

Per l’Arma dei Carabinieri il 160° anniversario della proclamazione dell’unità d’Italia costituisce

occasione per rinnovare il giuramento prestato, garantendo – attraverso la Fedeltà alla Repubblica

italiana, alla Costituzione e alle leggi – la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.