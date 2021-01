Il Comune di Tortona ha reso noto i dati anagrafici sulla popolazione al 31 dicembre scorso ed è una debacle: se nel 2019 il numero dei residenti era aumentato di 86 abitanti, nel 2020 è diminuito di ben 273 persone.

Il Comune non divulga i dati dei decessi per cui non sappiamo, rispetto agli anni precedenti, quanti ce ne siano stati in più, tuttavia i numeri sono chiari e desumere quanto abbia inciso il Coronavirus non è difficile. Certo bisogna fare qualche calcolo e un determinato ragionamento e cioé tenere conto che il l’aumento degli stranieri, è in calo: dai 214 del 2018 siamo passati ai 177 del 2019 e ai 142 dello scorso anno. Quindi ce ne sono 30 in meno.

Per cui senza il Covid e con l’attuale trend dello scorso anno, oggi Tortona dovrebbe avere 50 abitanti in più (36 in meno del 2019 e cioè gli stranieri mancanti) invece ne ha ben 273 in meno.

Complessivamente, quindi, mancano all’appello oltre 320 persone. Naturalmente non diciamo che tutti siano dovuti al virus, perché in questo caso entrano in gioco anche il flusso migratorio, una diminuzione delle nascite dovuta alla paura del virus e tanti altri fattori, ma crediamo che circa 200 sia un numero logico anche perché mancano 170 ultra 66 enni e questo dovrebbe essere (almeno finora) il pesante tributo che la città di Tortona ha dovuto pagare al Covid, nella speranza che possa essere finito.

Di seguito vi lasciamo ai dati sulla popolazione di Tortona relativi al 2020 e tra parentesi quelli dell’anno precedente cioè il 2019.

Abitanti (al 31 dicembre 2020)

27.104 di cui:

– 12.983 maschi 48%

– 14.121 femmine 52%

incremento – 273

Il dato è provvisorio e soggetto a revisione per le verifche formali dell’ISTAT e per il confronto con le risultanze del dato gestito dalla anagrafe nazionale della popolazione.

I dati definitivi saranno diffusi non appena validati dall’ISTAT.

Struttura della popolazione (al 31 dicembre 2020)

– da 0 a 16 anni: 3.449 (erano 3449 quindi -49) di cui infanzia 0<3: 533 (erano 556) – prescolare 3<6: 629 (633) – in obbligo scolastico 6<16: 2.238 (2.260)

– da 16 a 65 anni: 17.066 (17.190)

– oltre i 66 anni: 6.638

Per gli ultra 66enne va fatto un ragionamento perché nel 2019 erano 6.738 quindi oggi ci sono 100 persone in meno rispetto al 2019. Non solo ma questo dato negli ultimi anni è sempre stato in costante aumento perché nel 2018 gli ultra 66enni erano 6.661 e aumentavano con una media di circa 70 all’anno, per cui se oggi ce ne sono 100 in meno, di fatto “mancano” circa 170 persone.



Famiglie (al 31 dicembre 2019)

12.529 (12.579) di cui il 39,8% (39,2) composte da una sola persona, il 28,6% (29) da 2 persone.

La composizione media è di 2,5 persone per famiglia.



Stranieri

Sono 4.695 (+ 142 rispetto al 2019) e costituiscono il 17% della popolazione (residenti, con permesso di soggiorno regolare, per lavoro autonomo o subordinato, o ricongiungimento famigliare; per i cittadini comunitari con i requisiti di regolarità di soggiorno – risorse economiche sufficienti e copertura sanitaria – di cui al D. Lgs n.30/2007; richiedenti asilo con regolare permesso).



Le comunità più presenti sono le seguenti: (tra parentesi il dato del 2019)

Romania 1.677 (1.628)

Marocco 590 (sensibile incremento nel 2019 erano 546)

Albania 513 (522)

Sri Lanka 240 (222)

Tunisia 220 (214)

Cina 171 (164)

India 167 (156)

Ucraina 161 (162)

Egitto 102 (102)

Pakistan 86 (76)

Senegal 66 (non abbiamo il dato del 2019)

Ecuador 58 (68)

Nigeria 52 (53)