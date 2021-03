Anche le nuove biciclette a pedalata assistita possono usufruire delle detrazioni fiscali per le persone con disabilità, vediamo nello specifico chi ne ha diritto.

Nel caso di acquisto di un’auto destinata a persona con disabilità, le agevolazioni Irpef, IVA e bollo spettano non solo alla persona titolare di invalidità ma anche al familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona sia a suo carico ai fini fiscali. Quindi, è possibile che l’auto sia intestata a una persona diversa da chi ha la ridotta mobilità.

Mentre per la detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita ne ha diritto solo la persona con disabilità a cui è stata riconosciuta la Legge 104/1992 articolo 3, comma 3. I familiari della stessa non possono detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto della bicicletta in quanto il proprietario del mezzo deve essere necessariamente la persona con disabilità.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04