Interventi in fase di conclusione per il ripristino di importanti collegamenti nelle strade dell’entroterra imperiese. I lavori, coordinati dalla Provincia, in particolare sono tre.

A Mendatica, nella zona Canalette, grazie all’allestimento di un nuovo ponte sulla Strada provinciale 3 sta per essere ripristinato il collegamento tra Mendatica e Cosio d’Arroscia, per una spesa di 250 mila euro. A Borghetto d’Arroscia gli operai stanno ricostruendo il ponte che unisce il paese alla frazione Ubaga (l’intervento costerà complessivamente 400 mila euro). Un terzo lavoro riguarda la ricostruzione del muro che dal 15 maggio consentirà la riapertura in sicurezza dell’ex strada militare – ora Strada provinciale 2 – del Passo del Garezzo, che unisce Pigna a Monesi attraverso la Valle Argentina. Il collegamento è interrotto da quattro anni. L’intervento è praticamente finito, per una spesa complessiva di 200 mila euro.

Tutti i lavori sono curati dall’Ufficio Strade coordinato dal dirigente ing. Michele Russo, e riparano danni provocati dalle ultime alluvioni.

Il Presidente della Provincia Domenico Abbo commenta: <Si tratta di interventi molto importanti, che una volta di piu’ dimostrano il ruolo significativo svolto dalla Provincia per la viabilità dell’entroterra>.