L’Assessore alla Sicurezza, Marisa Franco, nel stigmatizzare l’episodio, valuta positivamente l’opera svolta quotidianamente dalla Polizia Municipale per il rispetto di leggi e regolamenti e sottolinea l’attività di costante monitoraggio effettuata sul territorio.

Durante un posto di controllo veicolare, effettuato nella mattina di lunedì 8 marzo, una pattuglia della Polizia Municipale si è messa alla ricerca di un soggetto che a bordo del proprio veicolo stava procedendo a forte velocità. Non appena intercettato e nonostante l’ordine di arrestarsi dato nei modi previsti dalla legge, il soggetto non si è fermato e ha proseguito la propria marcia con guida spericolata. Dopo un inseguimento, le pattuglie della Polizia Municipale sono riuscite a fermare l’individuo nel centro storico cittadino. Dopo l’identificazione gli sono state comminate le sanzioni penali e amministrative previste dalla legislazione vigente.

Novi Ligure, non si ferma allo stop dei Vigili e guida spericolatamente, fermato e multato