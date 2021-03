In zona arancione i Circoli privati devono rimanere chiusi al pubblico, eppure nel Tortonese c’è qualcuno che fa il furbo e così nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e alla repressione delle violazioni inerenti la normativa anti-Covid19, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno sottoposto a chiusura provvisoria, per cinque giorni, un circolo privato della zona multando il titolare e i quattro avventori poiché, a vario titolo, avevano violato il divieto di assembramento e di spostamento tra Regioni.

Il provvedimento di chiusura è stato attuato d’urgenza dai Carabinieri in quanto il titolare del locale, recidivo, era stato già multato nell’ultima settimana, per le medesime violazioni: aveva aperto malgrado i divieti e dentro, la volta precedente, i Carabinieri avevano trovato 8 persone.

A differenza di quanto scritto da qualche nostro collega invece, a noi non risultano verbali effettuati dai Carabinieri in merito ad una presunta festa di compleanno in una casa privata. E’ probabile che si trattasse della stessa notizia: non una casa privata ma un Circolo privato. La notizia di un assembramento in un locale privato (Il Circolo appunto), infatti, era già circolata ieri mattina, ma noi abbiano atteso la conferma del comunicato stampa giunto dalla sede provinciale dei Carabinieri oggi pomeriggio, prima di scriverla.