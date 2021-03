I Carabinieri di Sale prontamente intervenuti non hanno ancora confermato, ma in paese, in queste ore, non si parla d’altro. Non ci riferiamo solo alla rapina avvenuta in un bar del centro da parte di due giovani, poi individuati dai Carabinieri, di cui vi raccontiamo l’accaduto, ma di quello che, a quanto pare e stando alle voci che circolano in paese, sarebbe successo dopo, cioé della reazione che la mamma del giovane minorenne avrebbe avuto nell’apprendere che suo figlio era stato il protagonista della rapina avvenuta in paese.

Ma andiamo con ordine: è domenica sera, cioé l’ultimo giorno in cui i bar possono rimanere aperti per l’asporto, perché da oggi il Piemonte diventa “Zona Rossa” per cui scattano le limitazioni: due giovani del paese, di cui uno di 25 anni e l’altro minorenne decidono di mettere in atto una rapina: entrano in un bar del centro e secondo la prima sommaria ricostruzione, il più giovane, cioé il minorenne, estrae un coltello.

Tutto si svolge nell’arco di è pochi istanti e nella fretta di scappare i due giovani ladri, secondo quanto emerso, portano via la parte superiore della cassa, lasciando però sul banco il cassetto col denaro.

La proprietaria dà l’allarme e intervengono i Carabinieri che dopo poche ore hanno già individuato gli autori del colpo, trattandosi di persone che abitano in paese.

I militari recuperano la cassa e la restituiscono al bar, poi denunciano i due ragazzi alla Procura della Repubblica, ma quando si presentano a casa del minorenne, a quanto pare e sempre secondo le voci che circolano in paese, la madre rimane sconvolta dall’operato del figlio e solo l’intervento dei Carabinieri sembra aver avuto l’effetto di calmarla.

FOTO DI REPERTORIO