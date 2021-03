Si è svolto ieri sera il Consiglio comunale a Tortona con diversi i temi in discussione fra cui l’approvazione della delibera sul protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo per i territorio piemontese, con la definizione degli interventi nell’ambito del “progetto condiviso” con gli altri 10 Comuni interessati dai lavori del Terzo Valico presentato dal Sindaco Federico Chiodi a cui dedicheremo un articolo a parte. Dopo lungo dibattito la delibera è stata approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di minoranza.

Successivamente, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da tutti i Consiglieri comunali, sul potenziamento dell’ospedale di Tortona e revisione del piano sanitario regionale e anche su questo dedicheremo un articolo a parte più competo. Come si ricorderà, si tratta del documento elaborato da tutte le forze politiche presenti in Consiglio dopo il ritiro, nella precedente seduta, dell’ordine del giorno presentato da parte dell’opposizione.

Infine, sono state discusse tre mozioni presentate dal Consigliere Mattirolo: la prima, relativa a “Apertura al pubblico della torre del Forte San Vittorio (Torre del Castello)” è stata emendata e approvata all’unanimità (allego testo emendato), mentre le altre due sono state respinte con i voti contrari della maggioranza e quelli favorevoli dell’opposizione.