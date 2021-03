La situazione è nota: da tempo, ormai, il fabbricato della ex scuola media “Mario Patri” e della ex elementare “Salvo D’Acquisto” in viale Kennedy (nella foto in alto) sono inagibili e le scuola hanno dovuto trasferirsi altrove, ma la Giunta-Chiodi ha sempre affermato che riportare la scuola al quartiere di San Bernardino era una priorità e in questi giorni la Giunta guidata dal Sindaco Federico Chiodi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per la nuova sede della scuola redatto dal Settore Lavori Pubblici e CUC, Territorio e Ambiente, per un importo lavori a base d’asta di € 2.700.000 e complessivo di Euro 3.500.000,00 composto da:

◦ relazione illustrativa;

◦ relazione tecnica;

◦ indagini geognostiche, penetrometriche e relazione geologica sismica

◦ prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la

stesura dei piani di sicurezza;

◦ calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;

◦ elaborati grafici:

▪ rilievo plano-altimetrico dell’area (planimetria; sezioni; descrizione punti battuti)

▪ soluzioni alternative 1-2-3-4 Primaria + Secondaria (inquadramento; piante)

▪ soluzione alternativa 5 solo Scuola Primaria (inquadramento; piante; sezioni/prospetti)

▪ soluzione individuata Primaria + Secondaria (inquadramento; piante; sezioni/prospetti).

L’intervento prevede, in sostituzione del fabbricato originario, dismesso a seguito della dichiarazione di inagibilità, la realizzazione di un unico edificio ad alta efficienza energetica, con elevate prestazioni strutturali e di resistenza al sisma e dotata di tutti i comfort necessari ad una migliore attività scolastica.

Il nuovo edificio scolastico, previsto su tre piani, sarà composto da un corpo principale a manica doppia

disposto longitudinalmente lungo l’asse nord-sud (Viale Kennedy), per la Scuola Primaria “Salvo

D’Acquisto” e da un’ala a manica semplice sulla parte sud lungo l’asse est-ovest, per Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Patri”.

In particolare la nuova sede scolastica della Scuola Secondaria di I° Grado “Mario Patri” ospiterà n 4 cicli per un totale di n 12 classi, per un numero massimo di alunni di 336 (calcolando 28 alunni per classe) mentre la nuova sede della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” ospiterà n 3 classi per il primo ciclo e n 4 classi per il secondo, per un totale di n 18 classi, per un numero massimo di alunni di 486

(calcolando 27 alunni per classe).

Il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, del progetto suddetto, ci si avvarrà dei contributi ottenuti per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

per l’innovazione digitale, di cui alla graduatoria approvata con Decreto della Direzione Generale Ministero dell’Istruzione del 21 giugno 2019, n. 251.

