La bella notizia arriva proprio in occasione del 14esimo anniversario delle morte dei Don Francesco Remotti, colui che la struttura l’ha fortemente voluta e realizzata ed è deceduto il 25 marzo 2007. Ci riferiamo ovviamente al Centro Medico psico-pedagogico “Paolo VI” di Casalnoceto, una struttura riabilitativa molto importante, di elevate dimensioni che rappresenta un vero e proprio riferimento nazionale per numerose patologie e soprattutto per gli ospiti, in gran parte giovani con problemi di salute molto delicati e particolari.

Il Centro, come ricorderanno i nostri lettori, nei mesi scorsi è stato colpito da un focolaio di Covid, con tanti operatori e molti ospiti colpiti dal virus. Una situazione difficile che però è stata gestita con le dovute accortezze e con grande professionalità dalla direzione generale e da quella sanitaria che opera all’interno della struttura e così, oggi, finalmente, il Centro medico di Casalnoceto può dirsi ormai fuori dall’epidemia: tutti gli ospiti sono ormai negativi e fra gli operatori, soltanto 4 su circa una ventina coinvolti, sono ancora positivi al virus e in isolamento domiciliare presso la loro abitazione, nonché prossimi alla guarigione.

E visto che i contagi purtroppo, continuano ad aumentare in molte altre zone e un po’ dappertutto, sconfiggere il virus come ha fatto il Centro Paolo VI significa che se si adottano le misure necessarie e si provvede alla vaccinazione anche il Covid non fa più paura.

“Sono soddisfatto – dice Don Cesare De Paoli, direttore del Centro – perché siamo finalmente alla fine. Tutti gli operatori sono stati vaccinati e nei prossimi giorni inizieranno anche le vaccinazioni nei confronti di tutti i nostri ospiti che hanno un’età superiore a 18 anni. Il Centro Paolo Vi è ormai Covid-free”