«Oggi – ha dichiarato il Sindaco – vogliamo ricordare tutte quelle persone che ci hanno lasciato in questo anno così difficile. La memoria deve servire a rendere omaggio alle vittime, a onorare il sacrificio di chi si è prodigato nell’emergenza e a rinnovare un impegno unitario nella lotta alla pandemia, affinché si possa uscire al più presto da questa drammatica situazione».

Questa mattina il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha celebrato la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus indossando la fascia tricolore e osservando un minuto di silenzio al cospetto delle bandiere esposte a mezz’asta all’ingresso della sede municipale di Palazzo Pallavicini.