Entro poco tempo si riceve la conferma, sul cellulare e sul monitor del PC usato per la conferma della preadesione; occorre cliccare sulla scritta di colore blu del cellulare per confermare l’adesione alla campagna vaccinale anti covid.

Successivamente occorre indicare il recapito telefonico, necessario per comunicare, da parte dell’ASL, l’inserimento del vaccinante.

Se il vaccinando non possiede la casella di posta elettronica .. e – mail, si lascia in bianco, il programma prosegue ugualmente.

La pagina è accogliente, leggere con pazienza il breve testo comprensibile, non è poco di questi tempi, si suggerisce d’annotare i passi importanti.

Il procedimento non è complicato, anzi … Occorre:

Il vaccino è importante per la salute di tutti noi, quindi è opportuno sottoporre il corpo nelle condizioni per essere difeso.

Come inserire i dati per vaccinarsi contro il Covid