Le difficoltà imposte dalla situazione epidemiologica non hanno impedito la partecipazione del Liceo Peano all’edizione delle Olimpiadi di Italiano indetta dal MIUR in collaborazione con l’Accademia della Crusca.

Tra gli scopi dell’iniziativa, incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana come elemento essenziale della formazione di ogni studente, stimolare il desiderio di migliorarne la padronanza e promuovere le eccellenze.

Il liceo Peano partecipa alle Olimpiadi per la quinta volta, con venti studenti (numero massimo indicato dal bando) provenienti da ognuno dei suoi indirizzi (classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane, socio-economico).

La gara di istituto si è svolta il 25 febbraio per la categoria Junior (biennio) e il 26 per la categoria Senior (triennio).

La semifinale, prova a livello regionale, si svolgerà il 9 aprile. Tutte le competizioni sono on line.

Gli studenti ammessi alle semifinali per la categoria Junior sono Elisa Bailo (2° classico), Giacomo Van Delft (1° C scientifico) e Martina Tammone (1° classico); per categoria Senior, Luigia Maria Semino (3° classico), Bianca Veronesi (3C scientifico), Margherita Macciò (5B linguistico).

La referente del progetto Prof.ssa Laura Montagnana