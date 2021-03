Parliamo di Tortona perché questo è soprattutto il giornale di Tortona, ma situazione come queste, purtroppo, accadono in diverse zone d’Italia. Naturalmente non tutti i cittadini sono così, per fortuna. Stiamo parlando anzi, di una piccola minoranza, tuttavia, come organo di stampa, riteniamo giusto informare la popolazione su quello che avviene nella città in cui abita perché è doveroso che si sappia cosa succede.

Questo, in fondo, è in ruolo di in quotidiano.

Dovete sapere che ogni giorno arrivano in redazione diverse segnalazioni e soltanto una parte di queste diventano poi un articolo: spesso vengono cestinate perché non troviamo conferma, ma quando riceviamo video di persone che inequivocabilmente fanno qualcosa, è evidente che è difficile credere si tratti di fatti inventati.

Uno di questi riguarda un signore tra 55 e 65 anni che aveva urgente bisogno di urinare e ha deciso di farla sulle ruote di un’auto di grossa cilindrata, di colore bianco, nuova di pacca. E’ pieno giorno e l’uomo di trova a breve distanza dall’ufficio postale di piazza Roma, nella piccola area verde davanti al palazzetto dello spot, in corso Alessandria, ignaro di chi lo sta riprendendo.

Per non parlare poi dei tre amici di mezza età che quasi ogni giorno si ritrovano in piazza Duomo e parlano senza mascherina uno vicino all’altro. L’uso della della mascherina, per molte persone sembra un optional, inoltre c’è chi la indossa giorni e giorni mentre è risaputo che la durata e la protezione di una Fp2 è al massimo di 8 ore. Per non parlare di chi usa la chirurgica, buona per proteggere gli altri e non completamente sé stessi, chi la tiene abbassata o chi la riutilizza disinfettandola, quando è risaputo che l’umidità ne riduce notevolmente l’efficacia.

Non parliamo poi degli assembramenti, all’ordine del giorno, ma fra i tanti ne citiamo uno che ci è stato riferito da una persona che conosciamo bene e sulla quale non abbiamo il minimo dubbio corrisponda a verità.

Gruppo di giovani che entrano in un supermercato di Tortona, di certo non per fare la spesa poiché è evidente che si tratta di un gruppo di amici. L’addetto all’ingresso li ferma e dice loro che non possono entrare ma uno del gruppo spiega che devono fare un’acquisto e allora lui li fa entrare in gruppo tutti assieme: “Sparpagliatevi però” spiega ai giovani che ormai sono all’interno e che con ogni probabilità rimarranno sempre in gruppo.

Stessa frase detta poco dopo a marito e moglie entrati assieme per fare la spesa

Potremmo andare avanti ma ci fermiamo qui perché crediamo che questo “assaggio” dell’altra Tortona, sia sufficiente, ma se non siete convinti di ciò che scriviamo, vi invitiamo a camminare lungo le strade di Tortona oppure entrare nei supermercati: oggi in città c’era il mondo e c’è da chiedersi quanta fortuna abbia la nostra città (e i tortonesi) a mantenere una quantità di positivi relativamente bassa, anche se, negli ultimi giorni, è in costante aumento: ieri +3 cioé da 39 a 42 infetti con un aumento dell’ 8%.

Buona domenica!