Contagi in salita in tutte le maggiori città della provincia di Alessandria, come potete vedere dalla tabella a fine articolo e, in base alle nuove norme del Ministero che prevede l’entrata in “Zona Rossa” se si superano i 250 positivi ogni centomila abitanti, ad oggi soltanto la città di Tortona possiede ancora numeri relativamente bassi, (tabella in alto), anche se, purtroppo, certi comportamenti che noi abbiamo segnalato attirandoci tante critiche, si stanno vedendo: da tre giorni i contagi, in città, sono in costante aumento.

Quindi, forse, non è affatto il caso di cantare vittoria e stare tranquilli e invece di criticare chi fa seriamente il nostro mestiere informando i cittadini sulla realtà, tanti dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e, se non piace quello che scrive Oggi Cronaca, perché dice pane al pane e vino al vino, fare a meno di leggerci.

A DIFFERENZA DI TANTI ALTRI GIORNALI, INFATTI, NOI NON CERCHIAMO LETTORI E CONSENSI MA SCRIVIAMO SOLO LA VERITA’ E NON QUELLO CHE VUOLE VEDERE LA GENTE.

L’ipocrisia non è nel nostro DNA.

Angelo Bottiroli