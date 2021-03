Di seguito l’Ordine del giorno delle proposte in discussione e in approvazione in programma nella seduta del Consiglio convocata per stasera oggi pomeriggio alle 18 in remoto.



1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 21/12/2020.

3. Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo per il territorio piemontese – II Addendum al Protocollo condiviso – Definizione interventi e richiesta inserimento al Commissario Terzo Valico – Adempimenti vari e conseguenti.

4. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Cuniolo Giuseppe, Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bianchi Lorenzo: “Attuale situazione pandemica e il fenomeno dell’assembramento in prossimità delle attività di somministrazione”.

5. Ordine del Giorno presentato da tutti i gruppi consiliari: “Potenziamento Ospedale di Tortona e revisione del Piano Sanitario Regionale”.

6. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Apertura al pubblico della Torre del Forte San Vittorio (c.d. Torre del Castello)”.

7. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Realizzazione di un progetto di sensibilizzazione e tutela dei pedoni e di stimolo della cittadinanza allo svolgimento di attività all’aria aperta”.

8. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Sostegno all’attività dei centri sportivi e delle palestre”.

Collegamento alla diretta streaming

sul sito del Comune di Tortona.