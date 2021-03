Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In merito alla seconda soluzione, si ricorda che il costo è di € 9,05.

informa l’utenza che dal 1° marzo 2021, il servizio pubblico di Agenda online per la gestione degli appuntamenti finalizzati al rilascio del passaporto elettronico (raggiungibile tramite il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it ), è stato adeguato alle previsioni normative di cui all’art. 24 comma 4 del D.L. nr. 76/2020, le quali prevedono l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente mediante la propria identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE).