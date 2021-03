La situazione sta peggiorando, a Tortona, per quanto riguarda il Covid: i dati sulla diffusione del contagio di oggi, sabato 20 marzo, a Tortona, infatti, portano a 65 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (+7 rispetto a ieri). Invariata la situazione in ospedale dove sono ricoverati 99 pazienti ( = ), di cui 12 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Sette positivi in più in un solo giorno non sono pochi e visto che il contagio non è immediato, ma arriva in media una decina di giorni dopo l’incubazione, il pensiero inevitabilmente corre agli articoli che abbiamo fatto giusto in quel periodo, quando diverse segnalazioni arrivarono in redazione sugli assembramenti che si registrarono in città.

Fummo criticati per questo, ma purtroppo il risultato di quegli assembramenti, si sta vedendo e speriamo che l’aumento di nuovi contagi possa gradualmente attenuarsi.