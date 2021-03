Fino a venerdì Tortona poteva essere considerata una città dove il Covid sembrava a livelli più bassi, ma l’ultimo incremento di ieri l’ha portata a diventare “Zona Rossa” come tutto il resto del Piemonte.

Spieghiamo meglio. Non che non lo fosse prima, perché le norme si applicano su tutto il territorio regionale, però i dati sul contagio – secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, che prevedono il passaggio automatico in “Zona Rossa” (Parliamo sempre a livello regionale ovviamente) quando per una settimana consecutiva si raggiungono i 250 contagi ogni centomila abitanti – Tortona poteva essere considerata quasi un’oasi felice perché non aveva ancora raggiunto questa soglia.

Da ieri sera, però, come potete notare dalla tabella in alto anche la città di Tortona, purtroppo, è entrata in “Zona Rossa”. Certo rimane sempre l’ultima fra le città centro zona della provincia come percentuale di positivi, ma i numeri e la posizione non devono trarre in inganno: la soglia “rossa” è stata raggiunta.

Purtroppo.