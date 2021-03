In inglese si chiama Big Bench. Parliamo della panchina gigante installata a Casasco in cima alla collina chiamata Monte Taboro, a breve distanza dall’Osservatorio Astronomico ed è la prima sulle colline tortonesi, situata proprio lungo il percorso ciclo-pedonale ad anello di circa 7 Km che si sta realizzando nella zona.

Le foto, che pubblichiamo mettono in evidenza lo splendido panorama che si può ammirare dai piccoli comuni attorno a Tortona, che in questi ultimi anni hanno attirano sempre più persone che amano camminare a contatto con la natura, nella speranza che si possa al più presto tornare a poterlo fare in piena libertà.

La panchina è stata installata in questi giorni ma sarà inaugurata ufficialmente non appena il Covid lo consentirà e si spera possa avvenire insieme al percorso ciclo-pedonale o appena prima.