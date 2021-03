Fare chiarezza. È l’imperativo in questa fase di ripartenza del turismo. Dopo il sì all’imbarco per le crociere anche in zona rossa, arriva da Astoi un importante chiarimento riguardo i viaggi all’estero: sono consentiti, anche nelle zone soggette a restrizioni, i trasferimenti verso aeroporti e porti per raggiungere quei Paesi stranieri aperti e fruibili per turismo.

Il ministero dell’Interno ha, infatti, risposto positivamente a una richiesta in merito avanzata dall’associazione dei tour operator guidata da Pier Ezhaya.

La stessa Astoi tiene a ricordare come, ad oggi, sia consentito viaggiare per motivi di turismo verso i Paesi inclusi nell’elenco C del dpcm 2 marzo 2021. Ovvero: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira l), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi i territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

