Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un problema che non riguarda solo un genitore o poche persone, ma probabilmente molte di più.

Direttore Buonasera,

vorrei fare una segnalazione riguardo l’istituto comprensivo di Viguzzolo.

Ad inizio anno hanno consegnato ai bambini il calendario delle festività regionali… partendo dal presupposto che è un evento già accaduto, proprio ora i genitori hanno ricevuto comunicazione che nonostante gli alunni siano in dad, le vacanze pasquali verranno anticipate di un giorno e l’eventuale rientro previsto per il 7 aprile, in caso il decreto lo permetta, sarà posticipato all’8.

Ora ovviamente consci che le decisioni siano queste e ci si debba solo adattare, vorrei però ricordare che i genitori purtroppo o fortunatamente non sono tutti insegnanti o dirigenti scolastici. Non tutti hanno la possibilità di organizzarsi il giorno prima e comunque in un momento così difficile magari evitare di creare ancora più disagi sarebbe opportuno..

Questo soprattutto perché i bambini, proprio visto la situazione, dovrebbero sfruttare tutti i giorni possibili di scuola e non togliergliene altri.

La motivazione data è la seguente: “avanzano da calendario due giorni che non essendoci ponti non possiamo sfruttare.. “

Caro dirigente e cari insegnanti ci sono lavori che non sanno neanche cosa siano i ponti o le festività.. Visto la situazione di pericolo meglio rinviare l’apertura.. come mai in altri istituti il pericolo non esiste?

Grazie

Lettera Firmata