L’iniziativa, a prima vista potrebbe sembrare un po’ bizzarra, ma invece è molto seria e tocca la salute di tante donne.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Tortona, infatti è stata approvata una mozione di Forza Italia, sottoscritta anche dagli altri partiti di maggioranza, riguardante il progetto “Tagliamo per bene”.

Un progetto volto a sostenere le donne che affrontano il calvario delle cure oncologiche, cercando di portare un supporto a sostegno della loro vita relazionale.

“Come Azzurro Donna Tortona – dicono alcune promotrici dell’iniziativa – abbiamo fortemente voluto questo progetto di solidarietà. Una diagnosi di tumore porta con sé, inevitabilmente, un sentimento di smarrimento e di disagio, non solo fisico ma anche morale e psicologico. A volte, però, con un gesto semplice possiamo fare la differenza. E questa è una di quelle occasioni. Abbiamo, quindi, pensato ad una raccolta di capelli per realizzare parrucche per pazienti oncologiche. Per questo auspichiamo ampia adesione sul territorio. La mozione ha ottenuto ampio consenso con un voto di unanimità, a dimostrazione della sensibilità di tutti i consiglieri, denotando come certe iniziative solidali esulino dall’appartenenza politica.”

“Alla realizzazione del progetto – concludono ad Azzurro Donna – contribuiranno anche le associazioni di volontariato sempre molto attente ai bisogni del prossimo, esattamente come l’amministrazione comunale che accoglie sempre con grande partecipazione ed entusiasmo le idee di Forza Italia e di Azzurro Donna. Un ringraziamento particolare va poi al nostro Presidente del Consiglio, al nostro Assessore e al nostro capogruppo, sempre attivi nel promuovere azioni a favore delle esigenze della città.”

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della mozione in modo che i lettori posano capire meglio di cosa si tratta.

MOZIONE:

PROGETTO “TAGLIAMO PER BENE”

Contesto

Le terapie oncologiche impiegate per la cura del cancro, oltre a uccidere le cellule tumorali, producono effetti secondari su pelle, unghie e capelli. In particolare l’alopecia da trattamenti antitumorali è una delle condizioni che più compromette la qualità della vita del paziente, per la sua forte ricaduta psicologica e relazionale.

Il benessere, il ritorno al lavoro, la socialità del malato dipendono anche dalla parrucca che non può essere considerata un accessorio frivolo e superfluo, ma un vero e proprio presidio sanitario. Un presidio che comporta un costo, anche oneroso, non sempre sostenibile per la persona malata. Il prezzo oscilla tra i 400 euro (sintetica) e i 2000 euro (capelli veri).

Il benessere psico-fisico del paziente è importante anche per il successo delle cure.

Recentemente uno studio clinico pilota pubblicato nella rivista scientifica Quality of Life Reseach ha anche dimostrato che migliorare la qualità della vita di una paziente, grazie a trattamenti estetici adeguati, dimezza lo stress emotivo nei confronti della malattia. Il lavoro, che ha coinvolto 170 donne in terapia per il cancro al seno, è stato realizzato al Centro Benessere dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) applicando i protocolli delle estetiste dell’Associazione professionale di estetica oncologica (APEO).



Quadro legislativo

Purtroppo gli interventi pubblici per l’acquisto della parrucca in caso di alopecia da trattamenti antitumorali non sono disciplinati in modo uniforme da una normativa nazionale e le disposizioni regionali sono quanto mai diversificate, coprendo il bisogno a macchia di leopardo. Attualmente solo alcune Regioni stanziano fondi a parziale o totale contributo per l’acquisto della parrucca, tra cui anche il Piemonte con D.G.R. n° 13-13352 del 22-02-2010 e s.m.i. ha approvato “un programma annuale, a partire dall’anno in corso, di erogazione di un contributo di € 250,00 pro capite per circa n. 2050 persone – bambine, adolescenti e donne -, che lo richiedano, per l’acquisto di una parrucca necessaria a causa di alopecia dovuta a chemioterapia”.

Obiettivo generale del progetto “Tagliamo per bene”

Dare supporto alle pazienti sottoposte a terapie oncologiche, aiutandole a migliorare la loro qualità di vita.

Obiettivo specifico

Promuovere presso i parrucchieri l’iniziativa e contribuire alla raccolta dei capelli da donare ad associazioni che si occupano di realizzare parrucche per fini oncologici, non per appagare un semplice bisogno estetico, ma per aiutarle ad affrontare meglio la malattia, nei suoi risvolti psicologici e relazionali più profondi.





Destinatari

Pazienti di qualsiasi età in cura oncologica di Tortona e del tortonese.

Proposta campagna di raccolta capelli “Tagliamo per bene”

In un mese che sarà stabilito i parrucchieri di Tortona e del tortonese potranno aderire ad una promozione di “taglio capelli” per le clienti che decideranno di tagliare i propri capelli a fini di solidarietà.

Attività da pianificare

Definizione precisa del mese, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, in cui realizzare la campagna di raccolta e delle sue regole di partecipazione (es. a chi rivolgersi, se valgono anche i tagli fatti in casa, quanto devono essere lunghi i capelli, in che condizioni… )

(es. a chi rivolgersi, se valgono anche i tagli fatti in casa, quanto devono essere lunghi i capelli, in che condizioni… ) Divulgazione dell'iniziativa ai parrucchieri di Tortona e del tortonese: identificazione mailing list, invio di comunicazione personalizzata e recall per raccogliere le adesioni

identificazione mailing list, invio di comunicazione personalizzata e recall per raccogliere le adesioni Creazione di una pagina FB dedicata alla campagna

dedicata alla campagna Lancio del progetto: presentazione istituzionale da parte dell’Amministrazione in luogo da definire, attraverso un comunicato stampa divulgato nelle principali testate locali, sulla Radio e sulle Pagine Social del Comune e delle community tortonesi

presentazione istituzionale da parte dell’Amministrazione in luogo da definire, attraverso un comunicato stampa divulgato nelle principali testate locali, sulla Radio e sulle Pagine Social del Comune e delle community tortonesi Attività di comunicazione durante tutto il mese, in cui i tagli saranno documentati con foto e video

in cui i tagli saranno documentati con foto e video Identificazione dell’Associazione onlus che si occuperà della raccolta dei capelli, del confezionamento delle parrucche e poi della distribuzione gratuitamente.

dell’Associazione onlus che si occuperà della raccolta dei capelli, del confezionamento delle parrucche e poi della distribuzione gratuitamente. Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato del territorio.

Risorse umane coinvolte

Definizione meccanica di partecipazione: Azzurro Donna in collaborazione con l’Associazione onlus, le Associazioni di Volontariato del territorio, l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Tortona Creazione del materiale di comunicazione: Azzurro Donna con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato del territorio, con il supporto degli specifici Uffici comunali Presentazione istituzionale e lancio dell’iniziativa: Azzurro Donna, Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali e Assessore alle Attività Economiche del Comune di Tortona. Raccolta dei capelli: Azzurro donna e volontarie dell’Associazione onlus Monitoraggio e gestione della comunicazione durante il mese dell’iniziativa: Azzurro Donna, Associazioni di Volontariato del territorio e volontarie dell’Associazione onlus.

Per gli obiettivi del progetto “Tagliamo per bene” e le attività connesse si invita il Sindaco e la Giunta:

Ad aderire al progetto di raccolta capelli “Tagliamo per bene” in cui in un mese che sarà stabilito, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, i parrucchieri di Tortona e del tortonese potranno aderire ad una promozione di “taglio capelli” per le clienti che decideranno di tagliare i propri capelli a fini di solidarietà.

Ad attivarsi per la sua migliore realizzazione.

Tortona, lì 19 Marzo 2021

Il gruppo consiliare Forza Italia Pier Paolo Cortesi

Il gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte Daniele Calore

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Giuseppe Bottazzi