Infine, ricordiamo agli utenti, che le offerte dei diversi operatori sono consultabili, in maniera sicura, presso il sito dell’ARERA Autorità dell’Energia.

Con l’occasione ricordiamo che il mercato tutelato dell’Energia Luce e Gas finirà, salvo proroghe, il 31.12.2022 pertanto fino a quella scadenza non esiste alcun obbligo di cambio fornitore per il passaggio al mercato libero.

Al contrario la Federconsumatori è impegnata tutti i giorni a derimere controversie che insorgono fra l’utente e l’operatore, in materia di consumi, cambi offerte, contratti a distanza, diritti di ripensamento e quant’altro.

L’appello di Federconsumatori è sempre il solito, diffidate dalle telefonate truffaldine, le associazioni dei consumatori non contattano gli utenti per nessun tipo di offerta o di tutela volta a favorire questo o quell’altro operatore di Energia.

Federconsumatori protesta per l’incessante il pressing telefonico di operatori di luce e gas